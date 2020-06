Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lautaro Martinez prêt à tourner le dos à Messi et au Barça ?

Publié le 23 juin 2020 à 16h00 par A.C.

Lautaro Martinez, annoncé comme la grande priorité du FC Barcelone cet été, pourrait finalement prolonger à l’Inter.

Le FC Barcelone semble aller droit dans le mur. Les négociations avec l’Inter autour de Lautaro Martinez stagnent et l'issue ne devrait vraisemblablement pas être favorable au Barça. En Catalogne, Lionel Messi attend de pied ferme son compatriote, mais ses dirigeants ne souhaitent toujours pas payer la clause de 111M€ et les Nerazzurri campent sur leurs positions, puisqu’ils ne veulent pas brader leur joueur. La Ligue espagnole devrait d’ailleurs compliquer encore plus la tâche barcelonaise, puisque Javier Tebas a posé une restriction des investissements, pour les grands clubs de Liga.

L’Inter a déjà prête la prolongation de Lautaro Martinez