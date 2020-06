Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout reste à faire dans cette opération colossale !

Publié le 24 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors que la presse anglaise a fait état d’un accord entre la Juventus et le FC Barcelone pour le transfert d’Arthur Melo, il n’en serait rien. Explications.

Arthur Melo à la Juventus et Miralem Pjanic au FC Barcelone. Ces dernières semaines, la presse ne cesse d’évoquer cet échange. Et d’après les informations de Sky Sports divulguées mardi en fin d’après-midi, un accord aurait été trouvé entre le FC Barcelone et la Juventus pour le transfert d’Arthur dont l’indemnité s’élèverait à 80M€. En ce qui concerne l’opération Pjanic, les deux clubs peineraient à en faire de même, le Barça estimant qu’Arthur ne vaudrait pas que 10M€ de plus que le Bosnien. En effet, la Juventus réclamerait 70M€ pour Pjanic. Néanmoins, que ce soit pour le milieu bianconeri ou le joueur blaugrana, aucun accord ne serait finalement à signaler.

Rien à signaler pour l’échange Arthur - Pjanic ?