Mercato - OM : L’appel du pied de ce joueur de Serie A à Jacques-Henri Eyraud !

Publié le 24 juin 2020 à 15h15 par T.M. mis à jour le 24 juin 2020 à 15h56

Né à Marseille, Jérémie Boga avait quitté très tôt la Canebière pour aller à Chelsea. Pourrait-il désormais envisager un retour au sein de la cité phocéenne et ainsi rejoindre l’OM ? Le joueur de Sassuolo a évoqué le sujet.

A 23 ans, Jérémie Boga fait aujourd’hui les beaux jours de Sassuolo, avec qui il brille cette saison en Serie A. De quoi d’ailleurs éveiller l’intérêt de plusieurs clubs en Europe. Dernièrement, Le 10 Sport vous révélait que l’OL, l’AS Monaco et Rennes étaient notamment intéressés par le profil du natif de Marseille, qui pourrait alors faire son retour dans l’Hexagone. En effet, Boga avait fait ses valises dès 11 ans, quittant alors la Canebière pour rejoindre Chelsea. Un talent donc sur lequel n’a pas pu mettre la main. Et si le club phocéen se rattrapait maintenant ? La porte n’est en tout cas pas fermée du côté du joueur de Sassuolo.

« Un rêve depuis tout petit »