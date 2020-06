Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une concurrence XXL pour Leonardo avec le «Messi japonais» ?

Publié le 24 juin 2020 à 14h45 par La rédaction

Pensionnaire du Real Madrid mais actuellement prêté à Majorque jusqu’à la fin de la saison, Takefusa Kubo devrait de nouveau être prêté dans les prochains mois. Sur les tablettes de Leonardo, le « Messi Japonais » verrait près de 30 clubs s’intéresser à lui !

Formé au FC Barcelone puis de retour au Japon en 2015 pour palier les sanctions infligées au club catalan, Takefusa Kubo s’est finalement engagé avec le Real Madrid pour 5 saisons lors du mercato estival de 2019. Promis à un très grand avenir, celui que l’on surnomme le « Messi Japonais » est aujourd’hui prêté à Majorque jusqu’à la fin de la saison. Pisté par le Paris Saint-Germain, Kubo devrait ne pas porter les couleurs de la Casa Blanca dans les prochaines semaines et être de nouveau prêté. Le club de la capitale tentera-t-il sa chance ? Si oui, il faudra faire face à l’intérêt de nombreux clubs !

Près de 30 clubs sur Kubo !