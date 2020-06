Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé va pouvoir jouer un rôle important dans ce gros dossier !

Publié le 24 juin 2020 à 11h30 par G.d.S.S.

Toujours en quête d’un gros renfort au milieu de terrain, le PSG se repenche désormais sur le profil de Tanguy Ndombele qui pourrait quitter Tottenham cet été. Et Kylian Mbappé, qui le côtoie en équipe de France, pourrait avoir un rôle décisif à jouer…

Mardi, Foot Mercato a révélé que plusieurs membres du vestiaire du PSG et notamment Neymar avaient tenté de convaincre Edinson Cavani de continuer l’aventure avec le club de la capitale au-delà de son contrat qui va prendre fin, mais en vain. Une information qui en dit long sur le rôle que peuvent avoir les joueurs dans certains dossiers sensibles du mercato estival, et l’histoire pourrait bien se répéter de manière un peu différente dans les prochaines semaines. Cette fois-ci, c’est Kylian Mbappé qui pourrait avoir un impact direct pour une piste estivale du PSG.

Objectif Ndombele pour le PSG

Comme l’a révélé L’Equipe dans ses colonnes du jour, le PSG pourrait retenter sa chance avec Tanguy Ndombele, alors que Thomas Tuchel avait déjà tenté d’attirer le milieu de terrain français au moment de son départ de l’OL en 2019 avant que ce dernier n’opte finalement pour un transfert vers Tottenham (60M€). Très intéressé par le profil de Ndombele, Tuchel voudrait profiter des relations compliquées entre l’international français et José Mourinho pour obtenir son renfort sous la forme d’un prêt avec option d’achat, une formule qui arrangerait toutes les parties avec le contexte financier du Covid-19 . D’ailleurs, le quotidien sportif précise que Kylian Mbappé, qui a noué une belle relation en équipe de France avec Tanguy Ndombele, pourrait avoir un rôle à jouer pour permettre au PSG de rafler la mise dans ce dossier, puisque Tuchel n’est pas le seul intéressé…

Une grosse concurrence dans le dossier