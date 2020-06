Foot - Mercato

Mercato - Arsenal : Arteta prêt à prendre une décision radicale pour Guendouzi ?

Publié le 24 juin 2020 à 11h10 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2020 à 11h18

Alors que l’altercation entre Matteo Guendouzi et Neal Maupay a fait grand bruit en Angleterre, cet épisode pourrait coûter cher au joueur d’Arsenal.