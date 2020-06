Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une grosse vague de départs à prévoir cet été à l’OM ?

Publié le 24 juin 2020 à 12h00 par T.M.

Ce mardi, Jacques-Henri Eyraud a assuré que cela ne serait pas les soldes cet été à l’OM. Toutefois, en interne, on n'aurait pas forcément la même vision des choses.

Compte tenu de la situation financière actuelle de l’OM, le mercato estival s’annonce mouvementé sur la Canebière. Alors que le club phocéen doit réduire son déficit budgétaire, qui attendrait les 100M€, il faudrait donc s’attendre à certaines ventes dans les semaines à venir. Toutefois, ce mardi, Jacques-Henri Eyraud s’est voulu rassurant à ce sujet, assurant : « Les stars de l’OM, Payet, Thauvin et Mandanda, sont-elles à vendre ? Non, il n’y a pas de soldes à l’OM ». Le grand exode tant annoncé pourrait donc ne pas se produire, à moins que…

Tout le monde est à vendre ?