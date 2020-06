Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point du clan Thauvin sur une prolongation !

Publié le 24 juin 2020 à 10h30 par T.M.

N’ayant plus qu’un an de contrat à l’OM, Florian Thauvin pourrait se retrouver libre à l’été 2021. Et pour le moment, une prolongation ne semble pas être d’actualité.

Du côté de l’OM, l’avenir de Florian Thauvin fait actuellement énormément parler. Compte tenu de la situation financière du club phocéen et de la situation contractuelle du champion du monde, un départ dès cet été revient souvent sur la table. Toutefois, on n’en prendrait pas le chemin. En effet, ce mercredi, pour Le Phocéen , un proche de Thauvin a assuré : « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille ». Pour l’OM, il faudrait donc alors se concentrer sur la prolongation du protégé d’André Villas-Boas, sous peine de le voir partir libre à l’été 2021. Un sujet toutefois épineux, là encore à cause des problèmes financiers des Phocéens, mais aussi du flou au sein de l’organigramme.

« Pas question de prolonger en ce moment »