Mercato - OM : Toute l'Europe se l'arrache et il «rêve» de l’OM !

Publié le 25 juin 2020 à 3h30 par A.M.

Natif de Marseille, Jérémie Boga réalise une excellente saison à Sassuolo et se retrouve convoité par plusieurs grands clubs européens. Mais le jeune ailier rêve de l'OM.

Arrivé très jeune à Chelsea, Jérémie Boga a connu des débuts poussifs durant lesquels il a enchaîné les prêts à l'image de nombreux jeunes chez les Blues. Passé par Rennes, Grenade et Birmingham, l'ailier de 23 ans exprime toutefois tout son potentiel aujourd'hui à Sassuolo. Auteur de huit buts en Serie A, le natif de Marseille est convoité par plusieurs grands clubs européens puisque son nom a été cité du côté du FC Barcelone, de Naples et même de Chelsea ou un retour a été envisagé. En Ligue 1 aussi Jérémie Boga est très demandé, puisque comme révélé par le10sport.com, l'OL, l'AS Monaco et le Stade Rennais sont intéressés. Mais le joueur rêve de l'OM.

«L'OM, c'est un rêve depuis tout petit»