Foot - Mercato - OM

EXCLU - Mercato - OM : Trois clubs français sur Jérémie Boga !

Publié le 22 juin 2020 à 20h00 par Alexis Bernard

Pisté par plusieurs écuries européennes après sa belle saison à Sassuolo, Jérémie Boga figure également sur les tablettes de trois clubs de Ligue 1 selon nos informations exclusives.

Considéré comme l'une des révélations de la Serie A cette saison sous le maillot de Sassuolo (8 buts en Serie A), Jérémie Boga ne manque pas de prétendants pour cet été. En effet, le natif de Marseille a été lié à plusieurs clubs prestigieux ces derniers mois à l'image du FC Barcelone, de Chelsea ou encore du Napoli. Récemment interrogé à son sujet, Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club italien, a d'ailleurs confirmé que l'ailier de 23 ans serait une recrue de choix pour Naples : « Jérémie est un très bon joueur qui ferait du bien au Napoli, mais également à d’autres clubs. Nous verrons. Il est encore trop tôt pour dire quoi que ce soit ». Néanmoins, plusieurs écuries françaises seraient également à l'affût dans ce dossier.

Trois clubs de Ligue 1 sur Jérémie Boga