Mercato - Barcelone : Nouveau couac à 15M€ dans ce dossier brûlant ?

Annoncé sur le départ vers le FC Barcelone, Miralem Pjanic pourrait finalement rester à la Juventus la saison prochaine. En plus du fait qu’Arthur Melo ne souhaiterait pas faire le chemin inverse, le Barça aurait demandé une belle somme d’argent pour équilibrer la transaction...

Après de longues semaines de discussions, de nombreux médias s’accordent à dire que le FC Barcelone et la Juventus se seraient enfin mis d’accord au sujet d’Arthur Melo et de Miralem Pjanic. Les deux joueurs devraient alors faire l’object d’un échange. Toutefois, le dossier serait toujours aussi compliqué. Alors que le milieu de la Juventus souhaiterait rejoindre le club catalan, Arthur ne souhaiterait pas quitter le Barça . Les Blaugranas auraient d’ailleurs demandé un beau chèque à la Vieille Dame pour équilibrer cette éventuelle transaction.

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, la Juventus et le FC Barcelone se rapprocheraient de la fin du dossier. Toutefois, le club catalan aurait demandé 15M€ à l’actuel champion de Serie A pour équilibrer l’opération. En plus de cette demande financière, Arthur Melo souhaiterait toujours rester au Barça . La Juventus pourrait proposer un pont en or au milieu brésilien pour le convaincre avec un contrat de 5 ans et un salaire de 5,2M€ par an. Reste à savoir si le club italien s’alignera avec les exigences financières du FC Barcelone et si Arthur changera d’avis. De quoi encore retarder cet éventuel transfert et bloquer totalement les envies de Miralem Pjanic...

