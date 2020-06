Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ménage colossal se prépare au Barça ?

Publié le 24 juin 2020 à 15h00 par La rédaction

Avec la crise financière causée par le coronavirus, les caisses de nombreux clubs sont totalement vides. Le FC Barcelone entend alors vendre avant d’acheter et aurait coché le nom de 5 joueurs, désormais plus que jamais sur le départ !

Le prochain mercato du FC Barcelone s’annonce très mouvementé. En plus de s’être positionné sur des dossiers chauds comme celui de Lautaro Martinez, le club catalan pourrait bien tenter quelques coups comme Miralem Pjanic ou encore André Onana. Toutefois, avec la crise financière que traverse le football due à l’émancipation malheureuse du coronavirus, les caisses du Barça sont presque vides. Les dirigeants espagnols envisagent de vendre certains de leur joueur avant de se concentrer sur de possibles arrivées. Ce média ibérique a dévoilé la liste des joueurs sur le départ !

5 joueurs à vendre !