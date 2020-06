Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La vente de l’OM retardée par… Frank McCourt ?

Publié le 24 juin 2020 à 19h45 par T.M.

Depuis de longues semaines désormais, la vente de l’OM par Frank McCourt fait énormément parler. Un dossier qui serait bien d’actualité, mais l’Américain freinerait actuellement un accord pour la cession du club phocéen. Explications.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt voyait les choses en grand pour le club phocéen. Toutefois, le rêve est loin d’être la réalité pour l’Américain sur la Canebière. Les résultats sportifs et financiers sont décevants, ce qui fait dire à beaucoup qu’il pourrait prochainement quitter le navire. Ainsi, depuis plusieurs semaines, le dossier de la vente de l’OM suscite de nombreuses réactions. Et alors que l’intérêt d’Al-Walid bin Talal, homme d’affaires saoudien, serait à oublier, Thibaud Vézirian, journaliste pour CNews , assure qu’un départ de McCourt serait bien toujours d’actualité, mais ses demandes freineraient un possible accord.

« Personne ne veut racheter 60 % d’un club »