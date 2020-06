Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud en concurrence directe avec l'OL sur un joueur ?

Publié le 24 juin 2020 à 18h45 par La rédaction

À la recherche de bonnes affaires, l’OM étudierait le profil d'Orel Mangala. Le club phocéen devra toutefois faire avec la concurrence de plusieurs clubs sur ce dossier, dont l’Olympique Lyonnais.

Après les sanctions prononcées par le fair-play financier contre l’OM suite au non-respect de l’accord de règlement qu’il avait signé avec le gendarme financier de l’UEFA, le club phocéen a eu la confirmation qu’il va devoir vendre cet été. Le temps presse pour Jacques-Henri Eyraud qui doit absolument faire rentrer de l’argent pour rééquilibrer les finances du club et cela passe par la vente de joueurs. Alors que l'OM pourrait donc présenter la saison prochaine une équipe amoindrie, la direction olympienne aurait toutefois l’intention de recruter.

L’OM piste Orel Mangala mais...