Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 3M€ dans ce dossier brûlant !

Publié le 24 juin 2020 à 17h00 par D.M.

La Juventus aurait proposé à Arthur un salaire annuel de 5M€ pour tenter de le faire venir et entériner par la même occasion le transfert de Miralem Pjanic au FC Barcelone. Mais cette offre n’aurait pas convaincu le Brésilien.

Afin de renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone aurait coché le nom de Miralem Pjanic. Le milieu de la Juventus serait prêt à rejoindre la Catalogne et selon la presse espagnole et italienne, le joueur aurait déjà donné son accord aux dirigeants blaugrana . Mais le FC Barcelone, qui fait face à une situation financière délicate, doit procéder à un échange et souhaite inclure dans l’opération Arthur. Un profil qui intéresse la Juventus. Mais le milieu de terrain brésilien se plait en Catalogne et ne souhaite pas quitter son club actuel. Toutefois, certains médias à l’instar d’ ESPN ou de Marca ont indiqué ce mercredi qu’Arthur aurait évoqué pour la première fois un départ cet été et serait prêt à écouter les offres qui lui parviennent.

La balle est dans le camp de la Juventus