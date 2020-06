Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : La Ligue 1 pense à Diaby-Fadiga

Publié le 24 juin 2020 à 15h08 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2020 à 15h10

Transféré au Paris FC après son départ « agité » de l’OGC Nice, Lamine Diaby-Fadiga a réussi à séduire plusieurs clubs de Ligue 1 à l’approche du mercato estival.

Sous les couleurs du Paris FC, Lamine Diaby-Fadiga a réussi à faire oublier le triste épisode de son départ de l’OGC Nice (l’affaire du vol de la montre de Kasper Dolberg). Au point de voir les clubs de Ligue 1 venir à son chevet pour imaginer une opération cet été. D’après nos sources, Lorient, Lens ou encore l’AS Saint-Etienne ont récemment pris des renseignements sur sa situation. A 19 ans, Lamine Diaby-Fadiga a connu toutes les équipes de France jeune et reste clairement un potentiel capable d’exploser au plus haut-niveau. Il se murmure même que le PSG aurait même jeté un œil sur lui. Paris, qui va avoir besoin d’une doublure pour Mauro Icardi la saison prochaine (Cavani s’en va, Choupo-Moting également), pourrait surprendre en misant sur un tel profil.