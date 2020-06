Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Aubameyang, Cavani... Un effet domino déclenché par Lautaro Martinez ?

Publié le 24 juin 2020 à 14h30 par A.C.

L’avenir d’Edinson Cavani et de Pierre-Emerick Aubameyang devrait être étroitement lié à celui de Lautaro Martinez, jeune attaquant de l’Inter d’Antonio Conte.

En moins de deux ans, Lautaro Martinez s’est fait un nom en Europe. Arrivé à l’Inter en juillet, l’attaquant est rapidement devenu un titulaire indiscutable, surtout avec le départ de Mauro Icardi au Paris Saint-Germain. Au fil des mois, il a ainsi éveillé l’intérêt d’un grand nombre de clubs, comme Manchester United et Chelsea, mais c’est le FC Barcelone qui semble le plus déterminé. Il faut dire que Lionel Messi lui-même aurait réclamé son transfert, à en croire Sport . Pourtant, ce dossier semble mal embarqué... Le Barça ne souhaite pas lever la clause de 111M€ et l’Inter ne veut clairement pas brader un joueur très important pour Antonio Conte. Ainsi, le FC Barcelone pourrait se tourner vers Pierre-Emerick Aubameyang d’après Sky Sport et Goal , alors que Le 10 Sport vous révélait le 21 janvier dernier cet intérêt.

Lautaro Martinez pourrait décider de l’avenir d’Aubameyang...

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang et celui de Lautaro Martinez est étroitement lié, en ce mercato estival. Le journaliste de Sky Italia confirme en effet qu’Aubameyang est bien le plan B du FC Barcelone, en cas d’échec sur Lautaro Martinez. D'ailleurs, vu que d’après Nicolo Schira, l’Inter a refusé une offre de 70M€ plus Junior Firpo récemment, alors Aubameyang est clairement une piste plus abordable. En Angleterre on assure en effet qu’Arsenal réclamerait entre 50 et 55M€ laisser filer son attaquant. Pourtant, en Espagne comme en Italie il y a toujours un mince espoir pour que Lautaro Martinez rejoigne le Barça, surtout si en Catalogne on réussit à vendre Philippe Coutinho ! Dans ce cas, le transfert de Lautaro Martinez pourrait impacter l’avenir d’un autre joueur...

… Et d’Edinson Cavani !