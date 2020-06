Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Paris, Cavani devrait rejoindre un cador !

Publié le 24 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors qu’il a choisi de ne pas disputer la fin de la saison avec le PSG, Edinson Cavani aurait de fortes chances de rebondir chez un grand club européen cet été.

Après sept saisons de bons et loyaux services, au cours desquelles il est devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG, Edinson Cavani va se lancer un nouveau challenge à 33 ans. Mais quel sera-t-il ? Alors que les options Newcastle ou des clubs en Amérique ont été évoquées ces dernières semaines, Edinson Cavani devrait troquer la tunique du PSG pour celle d’un cador européen.

L’Atletico, l’Inter, voire le FC Barcelone ?