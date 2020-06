Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un protégé d’Aulas dans le viseur ? La réponse !

Publié le 24 juin 2020 à 14h00 par A.C.

Bruno Guimaraes, milieu de l’Olympique Lyonnais, s’est exprimé au sujet de l’intérêt que lui porterait le FC Barcelone.

Belle trouvaille de Juninho, qui est allé le chercher à l’Atlético Paranaense cet hiver, Bruno Guimaraes n’a pas mis longtemps à s’imposer à l’Olympique Lyonnais. Il n’a d’ailleurs pas manqué d’attirer l’attention de plusieurs grands clubs européens ! Plusieurs médias espagnols, dont AS et plus récemment Mundo Deportivo , ont en effet annoncé ces derniers mois que le FC Barcelone garderait un œil attentif sur Guimaraes, joueur qui avait d’ailleurs été suivi de près déjà lorsqu’il évoluait au Brésil.

« Le Barça ? Il y a juste eu des prises de renseignements, je crois »