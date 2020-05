Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça peut y croire pour ce crack d’Aulas…

Publié le 30 mai 2020 à 4h45 par T.M.

Dernièrement, il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Bruno Guimaraes. Et visiblement, la porte ne serait pas totalement fermée du côté du joueur de l’OL.

En janvier dernier, Juninho faisait le choix de recruter Bruno Guimaraes à l’OL. Egalement courtisé par l’Atlético de Madrid, le Brésilien a finalement posé ses valises sur les bords du Rhône. Et pour ce qu’il a montré en Ligue 1, le milieu de terrain a tout l’air d’être un joli coup pour l’OL. En effet, Bruno Guimaraes n’aura pas mis longtemps avant de faire forte impression auprès des fans et des observateurs. De quoi également taper dans l’oeil du FC Barcelone. Dernièrement, la presse espagnole faisait ainsi état d’un intérêt des Blaugrana pour le nouveau joyau de Jean-Michel Aulas. Et si les Lyonnais imaginent l’avenir avec le Brésilien, cela semble être plus dur pour le principal intéressé.

Quel avenir pour Bruno Guimaraes ?