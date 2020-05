Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette légende du Barça qui valide l’arrivée de Bruno Guimaraes

Publié le 21 mai 2020 à 22h00 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt du FC Barcelone pour Bruno Guimaraes. Une possible recrue totalement validée par Rivaldo.

Arrivé l’hiver dernier à l’OL, Bruno Guimaraes n’aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde dans sa poche sur les bords du Rhône. Grâce à ses excellentes performances, le milieu de terrain a conquis le coeur des fans, mais aussi tapé dans l’oeil du FC Barcelone. En effet, dernièrement, la presse espagnole a annoncé que le club catalan était tombé sous le charme de Bruno Guimaraes. A 22 ans, il pourrait donc être l’avenir, avec Frenkie De Jong, dans l’entrejeu des Blaugrana. Et ce n’est pas Rivaldo, ancienne gloire du Barça, qui dira le contraire…

« Il pourrait devenir un joueur important du Barça dans le futur »