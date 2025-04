L’OM «en a marre», l’erreur qui coûte cher…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, la patience des dirigeants avait atteint ses limites pour Elye Wahi bien avant son transfert vers l’Eintracht Francfort cet hiver. Dès le mois d’octobre, à tous les étages de l’organigramme marseillais, le désir commun était de se séparer de la recrue estivale à 30M€, bonus compris…

Six mois et puis s’en va. Voici le bilan que l’on peut dresser du passage d’Elye Wahi au sein de la cité phocéenne. Recruté pour 25M€ et 5M€ de bonus en provenance du RC Lens l’été dernier afin de notamment combler le vide laissé par Pierre-Emerick Aubameyang qui n’était autre que le meilleur buteur marseillais de la saison passée, Wahi en a déçu plus d’un.

Elye Wahi était poussé dehors dès l’automne ?

A commencer par son entraîneur Roberto De Zerbi qui l’a graduellement relégué au poste de doublure de Neal Maupay, un rôle que l’attaquant prêté par Everton était initialement censé assurer. Dès les mois d’octobre et de novembre, tout le monde à l’OM en aurait « eu marre » d’après Romain Molina. Le journaliste d’investigation a affirmé mardi soir que le club « voulait déjà le mettre dehors ».

Wahi, «l’erreur principale» de Benatia

Par le biais d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a expliqué que le transfert d’Elye Wahi était tout bonnement « la principale erreur » de Medhi Benatia. Le directeur du football de l’Olympique de Marseille aurait fait le pari de le relancer, mais dès le départ, Wahi n’était pas dans la bonne attitude et présentait un retard de 90 minutes à sa propre visite médicale, sans excuse aucune.