Mercato - PSG : Une décision importante prise par Simeone pour Edinson Cavani ?

Publié le 24 juin 2020 à 15h45 par T.M.

Cherchant toujours à trouver un club pour la saison prochaine, Edinson Cavani verrait actuellement l’Atlético de Madrid mettre son dossier quelque peu de côté. Explications.

A l’instar de Thomas Meunier, Edinson Cavani ne sera pas prolongé par le PSG pour terminer la campagne de Ligue des Champions. Dès la fin du mois de juin, l’Uruguayen sera ainsi libre et pourra s’engager avec le club de son choix. Mais l’identité de sa destination reste pour le moment incertaine. Toutefois, les prétendants sont bien au rendez-vous. Malgré ses 33 ans, Cavani a montré qu’il pouvait encore évoluer au plus haut niveau et cela intéresserait notamment l’Inter Milan d’Antonio Conte. Mais il ne faudrait pas oublier l’Atlético de Madrid. Déjà intéressés cet hiver, les Colchoneros pourraient revenir à la charge afin d’exaucer le souhait de Diego Simeone d’attirer le Matador. Néanmoins, pour le moment, ce dossier ne semble pas être la priorité des Madrilènes.

L’Atlético a d’autres objectifs