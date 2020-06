Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Doublure, départ… Puel règle la question Ruffier !

Publié le 24 juin 2020 à 15h30 par T.M.

Avant l’arrêt de la saison de Ligue 1, les relations étaient tendues entre Claude Puel et Stéphane Ruffier, au point que le gardien de l’ASSE soit même écarté par son entraîneur. De quoi jeter un froid sur l’avenir de l’international français dans le Forez et un départ semble bien se préciser.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l’ASSE, Claude Puel n’avait pas pu mettre en place son projet. Cela va finalement démarrer à partir de cet été. Et dans le Forez, un grand ménage est attendu. En effet, l’entraîneur des Verts souhaite notamment miser sur la jeunesse, tout en faisant le tri chez les joueurs plus expérimentés. Une vague de départs est ainsi attendue dans les prochaines semaines et les regards sont notamment tournés vers Stéphane Ruffier. Gardien emblématique de l’ASSE ces dernières saisons, l’ancien de l’AS Monaco entretient une relation conflictuelle avec son entraîneur. Ça s’est d’ailleurs vérifié lors des dernières journées de Ligue 1 quand Ruffier avait été laissé sur le côté par Puel. Une position qui ne devrait pas changer pour le prochain exercice puisque la hiérarchie des gardiens semble plus que claire.

« Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second… »

Présent en conférence de presse ce mercredi, Claude Puel a évoqué différents sujets parmi lesquels celui des gardiens et donc de Stéphane Ruffier. L’entraîneur de l’ASSE a alors confirmé ce qu’il avait déjà pu dire dernièrement, désormais, c’est Jessy Moulin le numéro 1, reléguant ainsi l’international français au rang de doublure. « Jessy Moulin sera le numéro 1 pour la saison prochaine. Tous mes gardiens sont au courant de la situation. Si Stéphane Ruffier éprouve des difficultés à rester second, nous étudierons toutes les possibilités le concernant ». C’est donc désormais très clair, la question est maintenant de savoir si Ruffier, qui a encore un an de contrat à l’ASSE, acceptera de passer la saison prochaine sur le banc de touche. Si ce n’est pas le cas, Puel a expliqué qu’ils étudieront toutes les possibilités. Un départ se profilerait-il donc pour le portier de 33 ans ?

Quelle destination pour Ruffier ?