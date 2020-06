Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ben Arfa, PSG... La sortie lourde de sens de Pierre Ménès sur Ruffier !

Publié le 1 juin 2020 à 7h15 par J.-G.D.

Pierre Ménès en est sûr : Stéphane Ruffier, portier de l’ASSE et mis à l’écart par Claude Puel depuis plusieurs semaines, ira au bout de son contrat avec les Verts (2021).

La politique de Claude Puel est assez claire. Comme annoncé par le10sport.com en exclusivité le 18 février dernier, l’entraîneur de l’ASSE désire rajeunir son effectif. Plusieurs anciens sont donc susceptibles de quitter Saint-Etienne lors du mercato estival, dont Stéphane Ruffier. Il faut dire que l’entente cordiale n’est pas de mise entre le technicien de l'ASSE et le dernier rempart stéphanois. Ce dernier est devenu persona non grata aux yeux de son coach, alors que son avenir pose question. Une arrivée à Montpellier cet été semble compliquée, toujours d'après le10sport.com. Et Pierre Ménès a une idée sur la suite de l'aventure de Ruffier chez les Verts .

« Ruffier va prendre son oseille, il va rester un an sans jouer »