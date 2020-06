Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La route de Coutinho est toute tracée…

Publié le 1 juin 2020 à 6h00 par Th.B.

Indésirable du côté du FC Barcelone qui souhaiterait se séparer du Brésilien cet été, Philippe Coutinho devrait prendre la direction de Londres où Arsenal et Chelsea se disputent ses services.

Et si l’expérience blaugrana peu fructueuse de Philippe Coutinho arrivait à ses fins ? Recruté à l’hiver 2018 afin de combler le vide que Neymar a provoqué par son départ au PSG quelques mois plus tôt, l’international brésilien ne s’est jamais imposé au FC Barcelone et a même été prêté au Bayern Munich pour l’intégralité de la saison actuelle. Alors que le club bavarois n’a pas levé l’option d’achat fixée à 120M€, un retour de Coutinho à Barcelone est escompté. Avant de directement repartir ?

Arsenal discute, mais Chelsea en pole pour Coutinho ?