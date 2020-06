Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Aouchiche, au tour de Kouassi ?

Publié le 1 juin 2020 à 5h45 par Th.B.

Disposant tous les deux d’un contrat aspirant, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi sont dans la capacité de passer professionnel au PSG, mais devraient prendre une tout autre décision pour la suite de leurs carrières respectives.

Et si après Kingsley Coman, Dan-Axel Zagadou ou encore Moussa Dembélé, le PSG laissait filer des titis parisiens chez d’autres cadors européens avant même qu’ils aient eu le temps de signer un contrat professionnel ? C’est du moins la direction que semble prendre les dossiers Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Âgé de 17 ans, le jeune milieu de terrain parisien a visité les installations de l’ASSE vendredi et en aurait profité pour donner son accord au club stéphanois, à en croire les informations divulguées par Peuple-Vert . En ce qui concerne le cas de Tanguy Kouassi, un départ du PSG pourrait également avoir lieu.

Aouchiche vers l’ASSE, Kouassi en partance au Milan AC ?