Mercato - PSG : Barcelone a fait une tentative avec Edinson Cavani !

Publié le 25 juin 2020 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 25 juin 2020 à 8h17

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani intéresserait plusieurs cadors étrangers sur le marché des transferts. Qu’en est-il vraiment du FC Barcelone ? La réponse.

Ces dernières semaines, les intérêts de l’Inter Milan et de l’Atlético de Madrid pour Edinson Cavani n’ont cessé de faire couler beaucoup d’encre. Ces deux options semblent clairement tenir la corde à ce jour pour le buteur uruguayen, qui arrivera très prochainement au terme de son contrat avec le PSG et aura donc l’occasion de choisir librement sa future destination. Et alors que Sky Italia indiquait récemment que Cavani serait le plan B du FC Barcelone derrière Lautaro Martinez pour cet été, faut-il y croire ?

Barcelone a tenté Cavani… en janvier dernier