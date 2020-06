Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu va bien ramer pour cette priorité !

Publié le 25 juin 2020 à 6h30 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone ne lâcherait rien et compterait jouer la montre dans le feuilleton Lautaro Martinez, il pourrait bien ne pas bouger cet été d’après l’Inter. Explications.

Ces derniers temps, alors que le FC Barcelone traverse une passe financière très délicate, Mundo Deportivo a révélé qu’Éric Abidal prévoirait de temporiser dans le dossier Lautaro Martinez. En effet, une fois que la saison se rapprochera de son terme, l’Argentin pourrait prendre la parole afin d’évoquer son envie de jouer à Barcelone. C’est du moins ce que le quotidien catalan SPORT assurait plus récemment. Souvent amené à s’exprimer sur l’avenir de l’attaquant de l’attaque de l’Inter, l’administrateur délégué du club nerazzurri campe sur ses positions et a une nouvelle fois livré le même discours.

« Si le joueur ne se manifeste pas et ne l'a pas fait, il n'ira nulle part »