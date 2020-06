Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle sortie fracassante dans le dossier Lautaro Martinez !

Publié le 24 juin 2020 à 21h00 par D.M.

Directeur général de l’Inter, Giuseppe Marotta a évoqué le transfert de Lautaro Martinez avant le début du match face à Sassuolo. A en croire le dirigeant, l’attaquant argentin n’a toujours pas manifesté son envie de partir au FC Barcelone cet été.

Malgré une situation financière compliquée, le FC Barcelone cherche à se renforcer lors du prochain mercato estival. Le club catalan pourrait boucler dans les prochaines heures le transfert de Miralem Pjanic. Mais ce n’est pas tout. Le FC Barcelone voudrait attirer Lautaro Martinez qui brille cette saison sous le maillot de l’Inter. Mais ce dossier s’annonce difficile puisque le club italien demanderait le paiement de sa clause libératoire fixée à 111M€. Une somme jugée élevée par les dirigeants catalans qui auraient proposé d’inclure des joueurs dans l'opération. Sans succès.

« L’Inter n'a pas l'intention de vendre les meilleurs joueurs »