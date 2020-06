Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça bouge en coulisses pour Lautaro Martinez !

Publié le 24 juin 2020 à 16h00 par A.C.

Le FC Barcelone pourrait voir Lautaro Martinez s’éloigner doucement mais surement, au cours des prochaines semaines.

Ne serait-ce pas un échec, qui se dessine pour le FC Barcelone ? Voilà plusieurs mois que la presse catalane parle en long et en large de l’intérêt du Barça pour Lautaro Martinez et d’un supposé accord secret avec le joueur. Mais voilà, l’Inter est inflexible et ne semble pas bouger d’un pouce de sa position initiale : si vous voulez Lautaro Martinez, vous n’avez qu’à lever la clause de 111M€. Problème, le Barça n’a pas autant d’argent et les formules d’échange proposées récemment, n’attirent aucunement les Nerazzurri .

Lautaro Martinez convaincu de rester à l’Inter ?