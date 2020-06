Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce dossier de Leonardo totalement relancé ?

Publié le 25 juin 2020 à 1h15 par A.C.

Pisté par Leonardo et le Paris Saint-Germain, Lorenzo Pellegrini pourrait voir son avenir prendre une nouvelle tournure.

Si nous vous expliquons depuis plusieurs semaines que la priorité est Sergej Milinkovic-Savic actuellement, Leonardo garde d’autres pistes actives. C’est le cas avec Lorenzo Pellegrini. Le 10 juin dernier, nous vous annoncions que le directeur sportif du Paris Saint-Germain garde contact avec l’entourage du milieu de l’AS Roma. Son profil plait au sein du PSG et le volet économique de ce dossier pourrait être très intéressant. Pellegrini possède en effet une clause de 30M€, qui peut être payé en deux versements annuels de 15M€.

Friedkin revient à la charge pour l’AS Roma