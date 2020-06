Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel affiche un souhait fort pour l’avenir de cette pépite !

Publié le 25 juin 2020 à 0h45 par La rédaction

Claude Puel a indiqué en conférence de presse qu’il souhaitait conserver dans son effectif William Saliba afin notamment qu’il puisse disputer la finale de la Coupe de France.

La FFF a pris la décision de terminer la Coupe de France. La finale opposant le PSG à l’ASSE est programmée le 24 juillet prochain et pourrait se dérouler au Stade de France selon les dernières informations du Parisien . Pour ce match, Claude Puel espère compter sur William Saliba. Le défenseur de 19 ans voit son prêt arriver à son terme le 30 juin prochain et devrait en principe retourner à Arsenal.

Puel veut conserver Saliba «encore un petit peu»