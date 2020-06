Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel tente un énorme coup à 2M€ pour épauler Bouanga !

Publié le 24 juin 2020 à 17h45 par A.M.

En quête d'un avant-centre cet été, l'AS Saint-Etienne se pencherait sur la situation de Vincent Aboubakar. Un accord avec le FC Porto autour de 2M€ aurait même déjà été trouvé.

Cet été, les objectifs de l'AS Saint-Etienne sont nombreux. Le club du Forez a déjà enregistré les renforts de Jean-Philippe Krasso (22 ans) et Setigui Karamoko (20 ans). Et alors qu'Adil Aouchiche (17 ans) semble être la grande priorité de Claude Puel, le technicien français cherche à également un solide avant-centre. Il faut dire qu'en plus du départ de Robert Beric lors du précédent mercato d'hiver, l'ASSE pousse Loïs Diony à partir cet été. Et en cas de départ de l'ancien Dijonnais, le club du Forez se retrouverait seulement avec Charles Abi (20 ans) et Jean-Philippe Krasso (22 ans) au poste d'avant-centre, deux joueurs peu expérimentés au très haut niveau. Une situation qui contraint l'ASSE à trouver un buteur, et ces derniers jours, A Bola relançait la piste menant à Vincent Aboubakar.

Le dossier Aboubakar très avancé ?