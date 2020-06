Foot - Mercato - Real Madrid

EXCLU - Mercato - Real Madrid : Du beau monde sur Guendouzi (Arsenal)…

Publié le 24 juin 2020 à 16h45 par Alexis Bernard

En difficulté du côté d’Arsenal, où il aurait récemment été placé sur la liste des transferts, Matteo Guendouzi fait l’objet de nombreux intérêts en Europe.

Pointé du doigt pour son attitude déplacée envers Neal Maupay (des insultes lors du match Arsenal - Brighton et une altercation musclée à la fin de la rencontre), Matteo Guendouzi voit sa situation se compliquer à Arsenal. Le Daily Mail a récemment indiqué que ses dirigeants l’avaient placé sur la liste des transferts pour cet été et que son entraîneur, Mikel Arteta, ne s’y opposait. Son manque de rigueur, et l’épisode Brighton, seraient à l’origine de cette décision. Si le10sport.com n’a pas eu confirmation des éventuelles décisions prises par Arsenal, il est clair que la situation du Français, récemment appelé par Didier Deschamps en équipe de France, intéresse de nombreux clubs. En Angleterre, Leicester serait notamment très attentif aux opportunités qui se présenteront pour le milieu de terrain de 21 ans.

Le Real Madrid et le Barça sont là

Selon nos informations, Matteo Guendouzi a également des courtisans en Espagne. Et pas n’importe quel club… Le Real Madrid et le FC Barcelone seraient très attentifs à son profil. Zinedine Zidane, qui oriente très clairement son recrutement vers des profils jeunes et prometteurs (Camavinga, Havertz, Sancho) l’aime beaucoup. Son aisance technique et sa vision du jeu, dans un positionnement devant la défense, plaident en sa faveur pour prendre la succession d’un Casemiro, plus aussi intouchable qu’auparavant au Real Madrid. Au Barça aussi, ses qualités techniques ne passent pas inaperçues. Passé par les catégories jeunes du PSG, avant de rejoindre Lorient, Matteo Guendouzi n’a plus que deux ans de contrat avec Arsenal…