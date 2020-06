Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Transferts, départs... Il y a urgence au Barça !

Publié le 24 juin 2020 à 20h30 par Dan Marciano

En grosse difficulté financière, le FC Barcelone chercherait à tout prix à vendre avant le 30 juin prochain. Rafinha, Philippe Coutinho et Jean-Clair Todibo sont placés sur la liste des transferts, mais aucune avancée n’aurait été observée ces derniers jours.

En début de saison, le FC Barcelone n’imaginait surement pas qu’une crise sanitaire allait mettre à l’arrêt l’ensemble des compétitions sportives. La pandémie de Covid-19 qui a touché le monde a mis les finances des clubs de football dans le rouge. Malgré sa puissance économique, le FC Barcelone a été durement touché. A la recherche de liquidités, le club catalan aurait besoin de trouver 70M€ pour reprendre des couleurs. Ainsi, les dirigeants catalans chercheraient à tout prix à vendre, et ce avant le 30 juin prochain, date de clôture des comptes. L’un des dossiers brûlants concerne Arthur. Le milieu de terrain brésilien pourrait prochainement prendre la direction de la Juventus en échange de Miralem Pjanic qui ferait le chemin inverse. Calciomercato.com annonce ce mercredi que le milieu de terrain a été valorisé à 65M€ tandis qu’Arthur est estimé à 75M€. Le Barça pourrait donc récupérer 10M€ dans cette opération. Une aubaine pour la formation qui chercherait également à se séparer de Philippe Coutinho, Jean-Clair Todibo, mais aussi Rafinha.

La belle côte de Coutinho

Prêté cette saison au Bayern Munich, Philippe Coutinho n’a jamais su réellement s’imposé en Catalogne. Le milieu offensif a réalisé des performances décevantes qui l’ont conduit à prendre la direction de l’Allemagne lors du dernier mercato estival. Malgré 8 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées en Bundesliga, le Bayern Munich a décidé de ne pas lever l’option d’achat présente dans le contrat de Philippe Coutinho et fixée à 120M€. Le Brésilien devrait retourner Catalogne à l’issue de la saison, mais pourrait ne pas avoir à défaire ses valises. En effet, selon Mundo Deportivo , les dirigeants du FC Barcelone chercheraient à le vendre et espéreraient récupérer 100M€. Dans un contexte financier compliqué, difficile de trouver un club désireux de dépenser une telle somme cet été. La presse espagnole annonçait toutefois ces derniers jours que le Barça pourrait revoir ses exigences à la baisse dans ce dossier et aurait prévu de rencontrer dans les prochains jours l’agent du joueur. Acheté 145M€ hors bonus en janvier 2018, le Brésilien voudrait s’envoler pour l’Angleterre où il jouit d’une bonne réputation depuis son passage réussi à Liverpool. Le10sport.com vous a annoncé en exclusivité le 12 juin dernier qu’Arsenal et Manchester City sont intéressés par Philippe Coutinho. Le FC Barcelone souhaite donc profiter de ce transfert pour rentrer dans les clous au niveau financier. Mais le club catalan pourrait renflouer ses caisses grâce à la vente définitive de deux autres joueurs prêtés cette saison.

Todibo et de Rafinha sur le départ