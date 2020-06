Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Angers et Brest sur un crack de Ligue 2

Publié le 24 juin 2020 à 19h10 par Alexis Bernard

Milieu de terrain de Nancy et auteur d'une superbe saison en Ligue 2, Amine Bassi intéresse plusieurs clubs de Ligue 1.

Avec 5 buts et 5 passes décisives, Amine Bassi a signé un solide exercice 2019-2020 sous les couleurs de Nancy. A 22 ans, le Marocain prend son envol et la Ligue 1 lui fait les yeux doux en ce mercato estival. Selon nos informations, deux clubs viennent d'entamer des démarches très concrètes pour envisager un transfert. Il s'agit d'Angers et Brest. Des négociations sont en cours avec l'AS Nancy Lorraine et elles pourraient prochainement aboutir, même si, pour l'heure, aucun accord n'a encore été trouvé. Amine Bassi n'a plus qu'un an de contrat avec l'ASNL et est promis à un départ.