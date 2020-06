Foot - Mercato - Arsenal

EXCLU - Mercato - Arsenal : La Juventus se renseigne sur Aubameyang !

Publié le 24 juin 2020 à 18h15 par A.H.

Outre le FC Barcelone et l’Inter Milan, la Juventus Turin aurait récemment posé son regard en direction de Pierre-Emerick Aubameyang.

Comme révélé par le10sport.com, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a plus qu’un an de contrat avec Arsenal, fait partie des joueurs ciblés par le FC Barcelone pour la saison prochaine, et il reste surveillé par l’Inter Milan en cas de départ de Lautaro Martinez, quand bien même le club nerazzuro paraît incapable de s’aligner sur le salaire de l’avant-centre des Gunners . Selon nos informations, la Juventus Turin serait également venue aux nouvelles ces dernières semaines à son sujet. S’il n’a pas entamé de discussions concrètes, le club bianconero a pris des renseignements sur les conditions de l’opération.

L’hypothèse de la prolongation reste ouverte