Mercato - Real Madrid : Aubameyang aurait choisi sa prochaine destination !

Publié le 23 juin 2020 à 23h00 par A.D.

L'Inter serait à la lutte avec le Real Madrid pour le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant d'Arsenal serait prêt à tenter une aventure à Milan pour donner une nouvelle direction à sa carrière.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Pierre-Emerick Aubameyang serait de plus en plus incertain. En fin de contrat à l'issue de la saison 2020-2021, l'international gabonais pourrait quitter Arsenal cet été pour ne pas être cédé gratuitement dans un an. Conscient de la situation de Pierre-Emerick Aubameyang, le Real Madrid serait prêt à en profiter lors du prochain mercato estival. Mais Zinedine Zidane pourrait être devancé par l'Inter. En effet, d'après les informations de FC Inter News , les Nerazzurri maintiendrait le contact avec l'attaquant des Gunners en vue d'un possible départ de Lautaro Martinez vers le Barça. Et Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas contre un retour à Milan, bien au contraire.

Aubameyang prêt à relever le défi de l'Inter ?