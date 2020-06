Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est passé à côté d'un énorme talent !

Publié le 24 juin 2020 à 17h30 par La rédaction mis à jour le 24 juin 2020 à 17h41

Annoncé dans le viseur du PSG, le jeune international japonais Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid au RCD Majorque, n’envisagerait pas de départ la saison prochaine. Le PSG pourrait donc passer à côté de l’un des joueurs les plus talentueux de sa génération…

A seulement 19 ans, Takefusa Kubo fait déjà beaucoup parler de lui sur la planète foot. Annoncé comme l’un des plus grands talents de sa génération, l’international japonais a rejoint le Real Madrid en 2019 librement, après avoir joué pendant 4 ans au FC Tokyo, au Japon. Annoncé dans le viseur de Leonardo pour venir renforcer le secteur offensif du PSG par AS , le Japonais ne prévoirait pas de départ la saison prochaine. Une piste prometteuse à oublier pour le PSG…

Zidane fait l’éloge de Kubo

Car effectivement, Takefusa Kubo réalise une très bonne saison du côté de Majorque. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 28 rencontres toutes compétitions confondues, l’international japonais a tapé dans l’œil de nombreux observateurs espagnols depuis le début de saison. Très vif balle au pied, efficace dans ses prises de balle et dans ses dribbles, Kubo aurait même impressionné Zidane, qui garderait toujours un œil très attentif sur son ailier. Lors d’une conférence de presse, Zizou est revenu sur la saison de Kubo, affirmant qu’il suivait avec attention ses performances : « Il fait une bonne saison à Majorque. Il est en train de jouer et c'est qu'il recherchait ainsi que le club. Il est un joueur intéressant, de présent et d'avenir. Sa bonne saison me met en joue. Mais demain, il restera à la maison. Qu'il continue ainsi et nous verrons ce qu'il se passera l'année prochaine » . De quoi faire enrager les supporters du Barça…

Une énorme erreur commise par le Barça ?