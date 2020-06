Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud dos au mur pour Thauvin ?

Publié le 24 juin 2020 à 19h30 par Thomas Bourseau

Alors que Jacques-Henri Eyraud a assuré que ce ne serait pas les soldes cet été, que ce soit pour Florian Thauvin ou les autres stars marseillaises, l’OM pourrait bien être contrait de revoir sa position pour le champion du monde. Explications.

Florian Thauvin dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 avec l’OM. Initialement contre l’idée de prolonger son bail, la direction phocéenne semble avoir changé son fusil d’épaule dans ce dossier, la crise financière engendrée par le Covid-19 ayant diminué les valeurs marchandes des joueurs pour cet été. Mais qu’en est-il actuellement d’une éventuelle prolongation ? Le 22 mai dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Thauvin n’avait toujours pas de nouvelles de sa direction pour rallonger son aventure marseillaise alors que l’OGC Nice s’était renseigné. De quoi pousser le joueur à quitter le club cet été pour renflouer les caisses du club phocéen ? Pas vraiment. Comme Thauvin l’a assuré lors d’un live Instagram avec l’humoriste Malik Bentalha fin avril, la question d’un départ ne se posait même pas. « Je te le dis, je reste, comme ça le débat il est clos parce que je vois des trucs passer tous les jours. Pourquoi tu veux que je m'en aille ? Frérot, je ne vais pas te faire la chanson, tu sais très bien ce que représente le club pour moi. Moi ici je suis bien, en plus j'ai perdu une saison. Je vais partir au moment où on va jouer la ligue des Champions alors que ça fait des années que je me bats pour ça ? En plus je sors d'une longue blessure. Pourquoi tu veux que je parte ? ». Un message clair de la part du champion du monde tricolore, qui ne semble pas avoir revu sa position depuis.

Pour Thauvin, ce sera l’OM la saison prochaine

L’Équipe a récemment révélé que Jacques-Henri Eyraud prendrait en considération des offres de 20M€ pour son attaquant, quand France Football a plus récemment évoqué une valeur marchande de 27M€ de l’ailier de l’OM. Quoiqu’il arrive, le président du club phocéen ne devrait pas parvenir à ses fins, lui qui cherche à renflouer les caisses de l’institution marseillaise cet été. Contacté par Le Phocéen , son entourage a assuré ne pas vouloir aller voir ailleurs à l’intersaison, tout en fermant la porte à une prolongation de contrat. « À l'heure où on parle, Florian n'a aucune raison de quitter l'OM. Son intérêt, c'est de rester à Marseille. (…) Il n'est absolument pas question de prolonger en ce moment. Déjà parce que le club n'a pas d'argent pour engager ce type d'opération, mais aussi parce qu'il n'y a personne en face pour discuter. Il faut déjà que l'OM trouve son directeur sportif pour cela » . Que ce soit le joueur ou son entourage, un départ à l’OM n’est pas d’actualité. Et alors qu’une prolongation ne semble pas être la bienvenue au sein du clan Thauvin, Jacques-Henri Eyraud va rapidement se retrouver à court de possibilités dans le dossier Thauvin.

Le président Eyraud dans une impasse pour Thauvin…