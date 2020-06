Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, transferts... McCourt prend une décision radicale !

Publié le 24 juin 2020 à 18h30 par Arthur Montagne

Alors que l'OM traverse une période délicate d'un point de vue de financier, Frank McCourt n'aurait pas l'intention de remettre d'argent dans le club. Mais dans le même temps, il ne se pose pas en investisseur ayant l'intention de vendre.

La situation économique de l'Olympique de Marseille n'est pas réjouissante. Certes le club phocéen a évité le pire face au fair-play financier en écopant d'une amende de 3M€, ainsi qu'une perte de 15% de ses revenus en compétitions européennes, mais l'OM n'est pas tiré d'affaires pour autant. D'après les informations de Florent Germain, journaliste de RMC Sport , Jacques-Henri Eyraud s'est d'ailleurs montré très clair en coulisses au sujet de l'été que s'apprêtent à vivre les Olympiens : « Il a expliqué que le but c’était de vendre deux, trois joueurs maximum et de ne pas déstabiliser tout un effectif. Et donc, on peut deviner et lire entre les lignes que ce sera trois joueurs bankable. Vendre Mitroglou et Germain ça ne suffira évidemment pas pour renflouer les caisses. » L'OM va donc devoir vendre, ce qui n'est pas une surprise en soit, mais cette fois-ci, le club phocéen ne pourra pas compter sur Frank McCourt.

McCourt ne remettra pas d'argent dans le club

En effet, contrairement à ce qu'avançait récemment Canal+ , Frank McCourt n'a plus l'intention de mettre de l'argent dans les comptes de l'OM. « Frank McCourt ne veut plus remettre d'argent. Au moins, c'est dit, c'est fait. Donc l'OM doit équilibrer son budget, un peu plus compter sur la jeunesse. Ils ne peuvent plus faire de folies au niveau des salaires, c'est clair, net, c'est pour ça que quand on parle de la prolongation de Thauvin... Quand il y a une prolongation de contrat, c'est qu'il y a une augmentation de salaire, les joueurs et les agents ne veulent pas l'entendre autrement. Donc... », a expliqué Florent Germain au micro de l' After Foot . Après avoir investi plusieurs centaines de millions d'euros depuis son arrivée en 2016. L'OM va donc devoir retrouver l'équilibre financier sans compter sur son investisseur. Une situation qui corresponde à la phase 2 du projet McCourt présentée par Jacques-Henri Eyraud il y a quelques semaines et qui consiste à « générer des revenus du trading, et donc vendre des joueurs. » Cela ne laisse donc rien envisager de très réjouissant.

Une vente toujours en stand by... à cause de McCourt