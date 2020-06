Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Les prix sont fixés dans ce dossier colossal !

Publié le 24 juin 2020 à 19h00 par La rédaction

Alors que ce dossier devrait être bouclé dans les jours à venir, les prix de Miralem Pjanic et d’Arthur Melo auraient été fixés par les directions du FC Barcelone et de la Juventus. Et la Juve devra certainement payer de sa poche pour boucler ce dossier…

Le dossier de l’échange Pjanic - Arthur pourrait être bouclé dans les jours à venir. Courtisé depuis quelques mois par le FC Barcelone, le milieu de terrain international bosnien de la Juventus Miralem Pjanic aurait déjà donné son accord au Barça pour rejoindre les Blaugrana la saison prochaine. Un échange pour l’instant à l’arrêt, puisqu’Arthur Melo n’aurait toujours pas donné son accord à la Juve. Cependant, la date limite fixée au 30 juin pour boucler ce dossier aurait accéléré les négociations, et les deux clubs auraient fixé leurs demandes pour leurs joueurs…

65M€ pour Pjanic, 75M€ pour Arthur