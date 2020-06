Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le nouveau joyau d’Aulas confirme pour le Barça !

Publié le 25 juin 2020 à 5h30 par T.M.

Comme évoqué récemment en Espagne, le FC Barcelone a bel et bien coché le nom de Bruno Guimaraes, actuel joueur de l’OL.

Au moment où le FC Barcelone négocie actuellement avec la Juventus pour l’arrivée de Miralem Pjanic, le nom de Bruno Guimaraes avait également été cité pour renforcer l’entrejeu des Blaugrana. Arrivé en janvier du côté de l’OL, le Brésilien n’a pas mis longtemps avant de faire l’unanimité sur les bords du Rhône. Grâce à ses performances et son talent, le milieu de terrain a impressionné les fans, mais aussi le FC Barcelone. Il y a quelques semaines, la presse espagnole assurait, en effet, que le Barça avait coché le nom de Bruno Guimaraes. Et cet intérêt est bel et bien réel puisque le principal intéressé l’a confirmé.

« Des prises de renseignements »