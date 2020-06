Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Raiola et Donnarumma prêts à snober Leonardo ?

Publié le 20 juin 2020 à 0h45 par A.C.

Du côté du Milan AC, on semble avoir des grands projets pour Gianluigi Donnarumma, gardien notamment annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain.

Keylor Navas réalise des bonnes choses depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain, mais il aura 34 ans en décembre prochain et Leonardo lorgnerait des joueurs plus jeunes. C’est le cas de Gianluigi Donnarumma. Le gardien du Milan AC est l’un des rêves de Leonardo, qui avait déjà tenté de le recruter l’été dernier, en proposant Alphonse Areola plus 20M€. Récemment, la presse italienne a relancé la piste PSG pour Donnarumma, dont le contrat se termine en 2021.

Rangnick veut convaincre Raiola et Donnarumma