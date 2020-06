Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Bennacer aurait fait une annonce fracassante sur le PSG !

Publié le 25 juin 2020 à 11h15 par T.M.

Dans le viseur de Leonardo et du PSG, Ismaël Bennacer se verrait bien poser ses valises du côté du club de la capitale.

Après Mauro Icardi, Leonardo cherche notamment désormais à recruter un milieu de terrain. Et pour cela, le directeur sportif du PSG regarderait du côté de la Serie A avec Sergej Milinkovic-Savic et Ismaël Bennacer. D’ailleurs, comme vous l’avait révélé Le 10 Sport, le joueur du Milan AC est avant tout une demande de Doha, étant notamment un joueur qui plait au Cheikh Tamin Al-Thani. Toujours selon nos informations, deux offres auraient déjà été formulées pour l’Algérien à hauteur de 30M et 40M€. Cette dernière proposition se rapprocherait des demandes du Milan AC, mais il faudrait encore faire avec une grosse concurrence puisque le Real Madrid et Manchester City seraient aussi sur les rangs. Toutefois, la priorité de Bennacer irait bel et bien au PSG.

« J’aimerais bien signer dans ce club »