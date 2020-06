Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça avait reçu une consigne claire pour le «Messi japonais» !

Publié le 25 juin 2020 à 10h30 par T.M.

L’été dernier, Takefusa Kubo a fait son retour en Espagne, mais cette fois en rejoignant le Real Madrid. Intéressé, le FC Barcelone a vu son ancienne pépite lui passer sous le nez alors que son retour était pourtant exigé en haut lieu.

Ce mercredi, face au Real Madrid, club auquel il appartient, Takefusa Kubo a montré de belles choses. A 19 ans, le Japonais, prêté à Majorque, confirme ainsi les grands espoirs placés en lui. Cela fait d’ailleurs plusieurs années désormais que les projecteurs sont braqués sur lui. Passé par le centre de formation du FC Barcelone, La Masia, Kubo était surveillé de très près. Toutefois, à cause de sanctions infligées au club catalan en 2015, il avait dû rentrer dans son pays natal. Une fois majeur, il a alors fait son retour en Europe. L’été dernier, celui qu’on surnommer le « Messi japonais » a donné son accord au Real Madrid, snobant alors le Barça, intéressé par son retour. Un dossier qui était pourtant l’une des priorités chez les Blaugrana.

Le retour de Kubo était exigé !