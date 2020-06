Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offre de 150M€ pour Ansu Fati ?

Publié le 25 juin 2020 à 10h00 par Th.B.

Manchester United aurait ces dernières semaines formulé un vif intérêt pour Ansu Fati. Certaines rumeurs laissaient entendre qu’un transfert à 150M€ était une possibilité. La pépite du FC Barcelone ne devrait cependant pas rejoindre les Red Devils.

Et si Ansu Fati quittait le FC Barcelone un an seulement après avoir signé son premier contrat professionnel au club culé ? D’après les informations divulguées par SPORT ces derniers temps, Manchester United aurait, par l’intermédiaire de Jorge Mendes qui est proche du clan Fati, approché le FC Barcelone pour lui soumettre une requête. Ansu Fati serait-il transférable ? Des offres de 100, voire 150M€ ont été évoquées dans la presse. Selon Guillem Balague, journaliste pour SPORT et de la BBC , la vérité serait différente.

Manchester United aurait lâché l’affaire pour Ansu Fati et se concentrerait que Jadon Sancho