Mercato - PSG : Ces révélations sur les intentions de Ndombele pour son avenir !

Publié le 25 juin 2020 à 16h15 par T.M.

En guerre avec José Mourinho, Tanguy Ndombele pourrait voir son avenir s’écrire loin de Tottenham. Toutefois, un départ serait encore loin d’être acté pour l’international français.

Un an et puis s’en va ? Arrivé l’été dernier à Tottenham, Tanguy Ndombele ne connait pas une grande première saison chez les Spurs. Cela s’est même empiré suite la nomination de José Mourinho, qui n’avait pas hésité à s’en prendre publiquement à son joueur. D’ailleurs, entre les deux hommes, la relation serait arrivée à un point de non retour, et le Français aurait même lâché au Special One qu’il ne voulait plus jouer sous ses ordres. De quoi donc ouvrir la porte à un départ cet été pour Ndombele. Ce jeudi, The Athletic confirme d’ailleurs que le PSG aurait bien pris des renseignements pour le joueur des Spurs, tandis que le FC Barcelone aurait déjà entamé des discussions avec les Londoniens. Un transfert serait-il donc imminent ?

Malheureux avec Mourinho, heureux à Tottenham ?