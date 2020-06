Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pini Zahavi au cœur d’une opération XXL cet été ?

Publié le 25 juin 2020 à 9h45 par G.d.S.S.

Tanguy Ndombele étant en pleine rupture avec José Mourinho du côté de Tottenham, le PSG voudrait profiter de la situation pour le récupérer. Et Pini Zahavi, qui connaît parfaitement bien le club anglais, pourrait faciliter l’opération.

Comme l’a révélé L’Equipe mercredi, le PSG serait en embuscade pour Tanguy Ndombele (23 ans), alors que le le courant ne passe plus du tout entre l’ancien milieu de terrain de l’OL et José Mourinho à Tottenham. Thomas Tuchel, qui était déjà très intéressé par le profil de Ndombele en 2019, envisagerait toujours d’attirer l’international français au PSG sous la forme d’un prêt avec option d’achat cet été. Et dans ce dossier, le club de la capitale aura un allié de tout premier choix.

Pini Zahavi, la clé pour récupérer Ndombele ?